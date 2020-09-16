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Ту-142 совершил полет над Черным морем на фоне захода кораблей НАТО

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Дальний противолодочный самолет ВМФ России Ту-142 совершил пятичасовой полет над акваторией Черного моря, куда ранее вошли корабли НАТО. Об сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Ту-142 морской авиации ВМФ России выполнил плановый полет в международном воздушном пространстве над акваторией Черного моря. На маршруте самолет Ту-142 сопровождали истребители Су-30СМ Черноморского флота", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, продолжительность полета составила около 5 часов.

"Полеты выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее в среду в Минобороны РФ сообщили, что два дальних бомбардировщика Ту-22М3 совершили плановый полет над нейтральными водами Черного моря. На отдельных этапах маршрута их сопровождали Су-27 ВКС России, а также истребители иностранных государств.

Как сообщал "Интерфакс", накануне вечером в Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США USS Roosevelt (DDG-80), за которым сразу начали слежение силы Черноморского флота России.

В среду утром в Черное море также зашел разведывательный корабль британского Королевского ВМФ HMS Enterprise. А днем в акваторию Черного моря вошел американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Ту-142 (по кодификации НАТО - Bear-F) - дальний самолёт противолодочной обороны, один из самых больших в мире, предназначен для борьбы с подводными лодками. Практическая дальность полета - 12,5 тыс. км, боевой радиус действия - 6,4 тыс. км.

Ту-142

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