Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:48Заразились
на 16.09В России 1 079 519+5 670В мире 29 558 869+368 281

Российский Су-27 вылетал на перехват британского самолета над Черным морем

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российский истребитель Су-27 в среду поднимался в связи с приближением к границе России над нейтральными водами Черного моря стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС Великобритании, сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

По его информации, 16 сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для ее опознавания и недопущения нарушения границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании. После разворота иностранного самолета-разведчика от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Нарушения российской границы допущено не было.

В сообщении отмечается, что полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Россия Великобритания Черное море

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что США начнут массовую вакцинацию от COVID-19 в октябре

Глава ПНС Ливии Саррадж обещал уйти в отставку до конца октября

Навальный попал в больницу

Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Силуанов раскрыл детали процесса кредитования Белоруссии на $1,5 млрд

Один из самых полных скелетов тираннозавра выставят на Christie's

Один из самых полных скелетов тираннозавра выставят на Christie’s

Марии Колесниковой предъявили обвинение в причинении вреда Белоруссии

Марии Колесниковой предъявили обвинение в причинении вреда Белоруссии

Шойгу анонсировал новые российско-белорусские учения в октябре

Шойгу анонсировал новые российско-белорусские учения в октябре

Запуск Белорусской АЭС состоится 7 ноября

Запуск Белорусской АЭС состоится 7 ноября

Киев закрыл участок границы с Белоруссией, у которого находятся хасиды

Киев закрыл участок границы с Белоруссией, у которого находятся хасиды

СВР узнала, что США направили $20 млн на подготовку протестов в Белоруссии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');