Российский Су-27 вылетал на перехват британского самолета над Черным морем

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российский истребитель Су-27 в среду поднимался в связи с приближением к границе России над нейтральными водами Черного моря стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС Великобритании, сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

По его информации, 16 сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для ее опознавания и недопущения нарушения границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании. После разворота иностранного самолета-разведчика от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Нарушения российской границы допущено не было.

В сообщении отмечается, что полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.