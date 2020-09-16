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Эксперт рассказал о первом опыте разгона ворон у Белого дома с помощью ястребов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Первые экспериментальные запуски соколов и ястребов для разгона птиц с крыши Дома правительства РФ прошли на прошлой неделе, через несколько недель ворон на территории Белого дома не будет, сообщил директор "ВНИИ Экология" и директор Русского соколиного центра Иван Стариков.

"Сегодня мы наблюдаем, что уже популяция ворон существенно сократилась, и я думаю, что через пару недель мы их не увидим в Белом доме. (...) После того, как птицы прошли карантин, это случилось 7 сентября, мы первые эксперименты по вывозу на территорию Белого дома начали осуществлять, и уже первые наши наблюдения показали, что птицы работают очень эффективно", - сказал Стариков "Интерфаксу" в среду.

Стариков пояснил, что работать на территории Дома правительства "традиционными свето-шумовыми способами, либо при помощи специальных лазерных пугалок, или звуковыми, что делается в аэропортах, мы не можем, потому что это создает невыносимую среду".

Скопление "сорных" птиц, среди которых вороны и голуби, на территории Белого дома связано с двумя причинами, отметил собеседник агентства. Одна из них - близость к зданию правительства РФ Московского зоопарка, где птицы могут питаться. Вторая причина - закрытие в Московской области полигона твердых коммунальных отходов, что привело к миграции птиц.

"Такая концентрация птиц на Белом доме приводит к загрязнению фасада и окон, что приводит к тому, что их надо постоянно мыть, особенно когда приезжают иностранные гости. Я уже не говорю про загрязнения на машинах и одежде", - добавил Стариков.

Говоря о суммах, Стариков сообщил, что для работ выделено 42,6 млн рублей. Средства разделены на два года - 2021 и 2022. Эти деньги пойдут на содержание и лечение птиц, а также на закупку специального оборудования для определения генетической чистоты птиц перед выпуском. Также для птиц необходимо строить специальные вольеры и облеточники, где будут происходить тренировки птиц.

Также Стариков сообщил, что "ВНИИ Экологии" намерены начать возрождать традиции русского соколиного промысла, в том числе и соколиную дипломатию.

"Мы видим интерес наших арабских партнеров. Поэтому мы сегодня планируем открыть пять соколиных центров. Полным ходом идет работа по строительству соколиного центра на Камчатке и в следующем году, думаю, мы его запустим. Дальше Дагестан, Калмыкия", - добавил глава "ВНИИ Экологии".

ВНИИ Экологии

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