Ястребов бросят на борьбу с воронами на крыше дома правительства РФ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Средства, выделенные правительством из федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов на борьбу с воронами на крыше здания правительства РФ, пойдут на закупку ястребов и соколов, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

"Массовые скопления ворон представляют реальную угрозу: являются переносчиками болезней, ухудшают санитарное состояние, наносят вред зеленым насаждениям и зданиям, памятникам архитектуры. Из используемых в отечественной и зарубежной практике средств защиты от нежелательных скоплений птиц эффективным является применение в качестве биорепеллентов (ловцов птиц) специально обученных ястребов и соколов", - сообщили в ведомстве.

Как отмечают в Минприроды, для наилучшего результата группа рабочих птиц должна состоять из четырех-пяти ястребов и двух-трех соколов, с которыми посменно должны работать 4-6 операторов (сокольников).

Финансирование этих работ будет включать в себя содержание хищных птиц, ветеринарное обслуживание, научно-методическое сопровождение работ и генетический контроль за их поголовьем, закупку оборудования и транспортное сопровождение. Работы будет осуществлять ФГБУ "ВНИИ Экология".

Ранее издание РБК сообщило, что правительство планирует выделить 42,6 млн рублей на истребление ворон на крыше здания правительства. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.