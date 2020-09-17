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Создание лайнера Sukhoi SuperJet New оценили в 120 млрд руб.

Создание лайнера Sukhoi SuperJet New оценили в 120 млрд руб.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - На разработку российского лайнера Sukhoi SuperJet New - импортозамещенной версии ближнемагистрального Sukhoi SuperJet 100 - потратят 120-130 млрд рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к руководству "Ростеха", и собеседников, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, именно она займется созданием нового самолета).

ОАК планирует создать SSJ New к 2023 году, отмечает издание. Примерно половина или даже чуть больше вышеупомянутой суммы уйдет на создание российского двигателя ПД-8, на котором будет летать SSJ New, поясняют два собеседника "Ведомостей". SSJ 100 летает на двигателе Sam146 (совместное производство России и Франции).

ПД-8 разрабатывает Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). ОАК и ОДК входят в структуру "Ростеха". Существенную часть упомянутой суммы на создание SSJ New ОАК и ОДК получат из бюджета, хотя корпорации также выделят на это и собственные средства, отмечают собеседники "Ведомостей".

Источник издания в ОАК поясняет, что SSJ New будет, по сути, новым, гораздо более эффективным самолетом, в котором будут заменены на отечественные десятки систем и компонентов. Также изменится конструкция фюзеляжа, будет скорректирован центр тяжести, рассказал собеседник "Ведомостей". А ПД-8, по его словам, будут использовать не только в SSJ New, но и в самолете-амфибии Бе-200, который пока летает на украинских двигателях.

SSJ 100 создавался с начала 2000-х, в 2011 г. был сертифицирован и стал поступать в авиакомпании. В российском лайнере уровень зарубежных комплектующих доходит почти до 70%, отмечает издание. В 2018 году власти РФ решили заняться импортозамещением SSJ 100.

Sukhoi SuperJet New Sukhoi SuperJet 100 ОАК ОДК Ростех

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