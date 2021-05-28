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Авиакомпания "Россия" заплатит до 48,6 млрд рублей за лизинг 15 SSJ-100

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") объявила конкурсы на привлечение лизингодателей для поставки 15 новых (заводских) самолетов Superjet 100.

Как говорится в материалах закупки, компания хочет взять в аренду на 12 лет суперджеты в компоновке на 100 мест в экономическом классе.

Общая максимальная стоимость закупки - до 48,6 млрд руб., включая ежемесячные лизинговые платежи и резервные отчисления на техобслуживание двигателей.

Все самолеты должны быть поставлены в 2021 году.

Вопрос об аренде 15 новых "суперджетов" был вынесен на совет директоров "Аэрофлота" 31 мая. Также совет планирует обсудить сделку по передаче "России" прав по договору с "ВЭБ лизингом" аренды 19 Superjet 100 и передачу ей же в субаренду четырех Airbus A320-200.

Сейчас в парке "России" 31 SSJ-100 в компоновке 87 мест в "экономе" и 12 - в "бизнесе". Все самолеты поступили в компанию в течение 2021 года, сделав ее крупнейшим эксплуатантом лайнеров этого типа. К концу года, как ожидается, парк SSJ-100 "России" вырастет до 66 единиц.

Кроме "суперджетов" "Россия" летает на иностранных Airbus A320, Boeing 737-777/-747.

Аэрофлот SSJ-100 ВЭБ лизинг

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