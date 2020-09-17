Суд в Пензе смягчил приговор организатору ячейки "Свидетелей Иеговы"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Пензенский районный суд снизил и заменил с реального на условный срок организатору ячейки Свидетелей Иеговы "Арбеково. Пенза" (запрещена в РФ), сообщает пресс-служба суда.

Ранее Ленинский районный суд Пензы приговорил пензенского лидера "Свидетелей Иеговы" к шести годам колонии общего режима за организацию деятельности экстремистской ячейки, его пятеро пособников получили условные сроки.

После пересмотра приговора осужденному было снижено назначенное наказание до четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, суд лишил его права заниматься религиозной деятельностью сроком на два года с ограничением свободы на год.

Как сообщалось, в 2017 году была организована местная религиозная организация Свидетелей Иеговы "Арбеково, Пенза", состоящая из шести человек.

Суд квалифицировал действия организатора по ч.1 ст.282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации) и приговорил его к шести годам колонии общего режима с ограничением свободы на срок в один год.

Еще пяти подсудимым по той же статье УК РФ назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Религиозная организация Свидетелей Иеговы "Арбеково, Пенза" признана экстремистской и ликвидирована вступившим в законную силу решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года.