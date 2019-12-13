В Пензе осуждены шестеро последователей "Свидетелей Иеговы"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Пензы приговорил к реальным и условным срокам лишения свободы организатора и участников местной организации "Свидетелей Иеговы", запрещенной в России за экстремизм. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Предполагаемый создатель группы признан виновным в организации деятельности экстремистской ячейки и приговорен к шести годам колонии общего режима. Еще пять предполагаемых участников получили по два года условно за участие в экстремистской организации.

По версии следствия, организатор группы создал ее в сентябре 2017 года, и она действовала по 15 июля 2018 года.

Верховный суд в апреле 2017 года признал местную организацию "Свидетелей Иеговы" "Арбеково, Пенза" экстремистской и ликвидировал ее.