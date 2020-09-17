Бывший глава Минкомсвязи Носков возглавил "санкционную" биржу

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Константин Носков, который до середины января 2020 года занимал пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, возглавил АО "Санкт-Петербургская валютная биржа" (СПВБ, на ее основе создается биржа для листинга российских санкционных компаний), говорится в сообщении биржи.

С июля 2019 года руководителем биржи был бывший глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Павел Бунин.

Носков возглавил министерство в мае 2018 года, за три дня до этого ведомство было преобразовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (ранее - министерство связи и массовых коммуникаций). Он покинул эту должность в январе 2020 года, когда в отставку ушли премьер-министр Дмитрий Медведев и прежний состав правительства. Также Носков был руководителем Аналитического центра при правительстве РФ в 2012-2018 годах.

Биржа не раскрывает состав своих акционеров. Однако в 2019 году замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявлял, что основными ее владельцами станут Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) и Промсвязьбанк, банки находятся в процессе выкупа долей у прежних акционеров биржи. Затем, в мае 2020 года, стало известно, что РНКБ вышел из капитала "Санкт-Петербургской валютной биржи". Источник, знакомый с планами Промсвязьбанка, ранее сообщал "Интерфаксу", что банк намерен консолидировать на своем балансе все акции СПВБ. В конце августа Промсвязьбанк приобрел еще 10,97% акций биржи, которые ранее принадлежали "Международному банку Санкт-Петербурга".

Банк России по состоянию на конец августа продолжает являться владельцем 8,9% уставного капитала биржи.

Промсвязьбанк, принадлежавший братьям Ананьевым, в декабре 2017 года подпал под санацию, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Позднее он перешел в собственность Росимущества. На базе Промсвязьбанка создан банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

Сейчас на СПВБ проходят сделки прямого репо с Банком России, а также аукционы и торги по размещению денежных средств на депозиты в уполномоченных банках (средства Пенсионного фонда России, бюджета Санкт-Петербурга, ФАУ "Главгосэкспертиза России", депозитные операции Федерального казначейства).

В конце 2019 года на бирже были размещены и допущены к торгам облигации находящегося под санкциями крымского РНКБ (находится в SDN List), а в апреле 2020 года допущены к размещению облигации "Комкора" – основного операционного актива телекоммуникационного холдинга "Акадо" группы "Ренова" (в отношении "Реновы" и ее владельца Виктора Вексельберга также введены санкции).

В мае 2020 года представитель Минфина России заявлял "Интерфаксу", что министерство планирует размещение выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) на этой бирже.