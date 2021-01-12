Носков после четырех месяцев работы покинет пост главы "санкционной" биржи

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Бывший глава Минкомсвязи Константин Носков подкидает пост управляющего АО "Санкт-Петербургская валютная биржа" (СПВБ, на ее основе создана биржа для листинга российских санкционных компаний) по собственному желанию, говорится в материалах биржи.

Носков стал руководителем биржи в сентябре 2020 года. До этого он был главой Минкомсвязи, которое возглавил в мае 2018 года, за три дня до его назначения ведомство было преобразовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (ранее - министерство связи и массовых коммуникаций). Он покинул эту должность в январе 2020 года, когда в отставку ушли премьер-министр Дмитрий Медведев и прежний состав правительства. При Носкове завершилась реализация крупных федеральных проектов, которые начинались при его предшественнике Николае Никифорове: переход на цифровое ТВ, акционирование "Почты России", которое было начато еще в 2014 году, отмена национального и внутреннего роуминга по РФ, а также ряд других проектов. Также Носков был руководителем Аналитического центра при правительстве РФ в 2012-2018 годах.

С июля 2019 года по сентябрь 2020 года руководителем СПВБ был бывший глава Российского союза автостраховщиков Павел Бунин.

Биржа не раскрывает состав своих акционеров. Однако в 2019 году замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявлял, что основными ее владельцами станут РНКБ и Промсвязьбанк, банки находятся в процессе выкупа долей у прежних акционеров биржи. Затем, в мае 2020 года, стало известно, что РНКБ вышел из капитала "Санкт-Петербургской валютной биржи". Источник, знакомый с планами Промсвязьбанка, ранее сообщал "Интерфаксу", что банк намерен консолидировать на своем балансе все акции СПВБ.

Сейчас на СПВБ проходят сделки прямого репо с Банком России, а также аукционы и торги по размещению денежных средств на депозиты в уполномоченных банках (средства Пенсионного фонда России, бюджета Санкт-Петербурга, ФАУ "Главгосэкспертиза России", депозитные операции Федерального казначейства).

В конце 2019 года на бирже были размещены и допущены к торгам облигации находящегося под санкциями крымского РНКБ (находится в SDN List), а в апреле 2020 года допущены к размещению облигации "Комкора" - основного операционного актива телекоммуникационного холдинга "Акадо" группы "Ренова" (в отношении "Реновы" и ее владельца Виктора Вексельберга также введены санкции).

В пресс-службе биржи отказались от комментариев.