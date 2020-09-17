Прокуроров заинтересовало видео с мытьем ног в калининградской часовне

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Военная прокуратура Калининградского гарнизона начала проверку после появления в интернете видеозаписи, на которой пять мужчин моют ноги в святой воде в часовне "Живописный источник" у кафедрального собора Христа спасителя. Это оказались военнослужащие Балтфлота, сообщили в Генпрокуратуре.

Проверка проводится на предмет возможного нарушения требований законов о борьбе с экстремизмом.

Процессуальную проверку по факту проводят и в Центре по противодействию экстремизму УМВД Калининградской области. Принятие процессуального решения по данному факту находится на контроле военной прокуратуры Балтийского флота.

Ролик, на котором двое из пяти мужчин моют ноги в святом источнике и комментируют свои действия с кавказским акцентом, появился в соцсетях 13 сентября. 14 сентября стало известно, что подозреваемые задержаны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 16 сентября написал в Телеграме, что проверил сообщения, будто бы это его земляки, и оказалось, что "ребята вовсе не чеченцы". Он назвал их поступок проявлением "полного отсутствия нравственности".

"Понятно, что человек может совершить проступок по глупости, но в ином случае - он нелюдь без религии и национальности, который непременно должен понести предусмотренное законом наказание", - считает Кадыров.

Он отметил, что ему было неприятно читать, "как СМИ и блогосфера сразу придают такому событию национальный колорит".

Калининградская епархия сообщила, что один из участников инцидента извинился. Он выложил в соцсети видеообращение, в котором объяснил, что они не понимали, что вода, в которой мыли ноги, "такая серьезная и святая".

В епархии добавили, что участники инцидента "уже наказаны теми последствиями и той бурной реакцией общественности, которые последовали после того, как они выложили видео со своим неблаговидным поступком в публичный доступ".