Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:32Заразились
на 17.09В России 1 085 281+5 762В мире 29 764 055+205 186

Возбуждено уголовное дело о мытье ног в святой воде в Калининграде

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В отношении двух военнослужащих Балтийского флота возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении религиозных чувств (ч.1, ст. 148 УК), сообщил информированный источник "Интерфакса". Они недавно вымыли обувь в святой воде православной часовни "Живописный источник" в Калининграде.

Дело возбудил военно-следственный отдел Калининградского гарнизона. По нему проходят уроженцы Дагестана,

По его словам, оба они - уроженцы Дагестана, один из них - военнослужащий срочной службы, а второй - контрактник.

13 сентября в соцсетях разошлась видеозапись с участием пяти молодых людей. Двое из них мыли ноги в святой воде в часовне у кафедрального собора Христа спасителя в Калининграде. Также участники записи комментировали это с кавказским акцентом.

14 сентября стало известно, что они задержаны.

16 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что специально инициировал проверку и выяснил, что участники инцидента - не чеченцы. Он отметил, что неприятно видеть, как СМИ и соцсети придают такому событию национальный колорит.

В Генпрокуратуре 17 сентября сообщили, что личности участников инцидента установлены - это военнослужащие Балтфлота. Их действия начали проверять прокуроры и центр "Э" МВД на предмет экстремизма.

В Калининградской епархии указали, что один из пятерых покаялся за содеянное, и отметили, что все они уже достаточно наказаны бурной реакцией общественности на их ролик и другими последствиями.

В пресс-службе Министерства по национальной политике и делам религии Дагестана пообещали, что все пятеро публично извинятся.

Калининград Калининградская епархия Балтфлот Генпрокуратура МВД Центр Э Чечня Рамзан Кадыров

Новости по теме

Новости

Белгородский губернатор Савченко решил уйти в отставку

Губернатор Пермского края Махонин отправлен в больницу с COVID-19

Губернатор Пермского края Махонин отправлен в больницу с COVID-19
Навальный попал в больницу

Томская полиция вызвала соратников Навального для опроса

Томская полиция вызвала соратников Навального для опроса

В МИД заявили о травле российских диспетчеров со стороны Варшавы

В МИД заявили о травле российских диспетчеров со стороны Варшавы

Москва предостерегла США от вмешательства в отношения России и Кипра

РФ не будет участвовать в программе ВОЗ по доступу к COVID-вакцине

РФ не будет участвовать в программе ВОЗ по доступу к COVID-вакцине

Памфилова предложила найти разумную альтернативу трехдневному голосованию

Марцинкевич признался в двойном убийстве незадолго до смерти

Марцинкевич признался в двойном убийстве незадолго до смерти

Законопроект о прогрессивном НДФЛ внесен в Госдуму

Законопроект о прогрессивном НДФЛ внесен в Госдуму

Подозреваемого в поджоге наркоклиники задержали в 100 км от Красноярска

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');