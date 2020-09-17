Возбуждено уголовное дело о мытье ног в святой воде в Калининграде

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В отношении двух военнослужащих Балтийского флота возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении религиозных чувств (ч.1, ст. 148 УК), сообщил информированный источник "Интерфакса". Они недавно вымыли обувь в святой воде православной часовни "Живописный источник" в Калининграде.

Дело возбудил военно-следственный отдел Калининградского гарнизона. По нему проходят уроженцы Дагестана,

По его словам, оба они - уроженцы Дагестана, один из них - военнослужащий срочной службы, а второй - контрактник.

13 сентября в соцсетях разошлась видеозапись с участием пяти молодых людей. Двое из них мыли ноги в святой воде в часовне у кафедрального собора Христа спасителя в Калининграде. Также участники записи комментировали это с кавказским акцентом.

14 сентября стало известно, что они задержаны.

16 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что специально инициировал проверку и выяснил, что участники инцидента - не чеченцы. Он отметил, что неприятно видеть, как СМИ и соцсети придают такому событию национальный колорит.

В Генпрокуратуре 17 сентября сообщили, что личности участников инцидента установлены - это военнослужащие Балтфлота. Их действия начали проверять прокуроры и центр "Э" МВД на предмет экстремизма.

В Калининградской епархии указали, что один из пятерых покаялся за содеянное, и отметили, что все они уже достаточно наказаны бурной реакцией общественности на их ролик и другими последствиями.

В пресс-службе Министерства по национальной политике и делам религии Дагестана пообещали, что все пятеро публично извинятся.