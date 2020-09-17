Москва предостерегла США от вмешательства в отношения России и Кипра

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Москве предостерегают Вашингтон от вмешательства в отношения РФ и Кипра, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы считаем, что, во-первых, США не следовало бы вмешиваться в наши двусторонние отношения с Кипром, во-вторых, мы всегда говорили и продолжаем говорить, что сотрудничество с той или иной страной никогда не направлено против интересов третьих стран, и рекомендовали бы Вашингтону придерживаться того же принципа", - сказала она на брифинге.

Так Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео, потребовавшего прекратить заход российских военных кораблей в кипрские порты.