Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:31Заразились
на 15.12В России 2 707 945+26 689В мире 72 848 675+596 134

Помпео заявил, что богатые россияне отмыли миллиарды долларов на Кипре и Мальте

Помпео заявил, что богатые россияне отмыли миллиарды долларов на Кипре и Мальте
Госсекретарь США Майк Помпео
Фото: Reuters

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что состоятельные россияне причастны к отмыванию крупных денежных сумм на Кипре и Мальте.

"Богатые россияне, многие из которых имеют связи с Кремлем, отмыли миллиарды долларов на Кипре и Мальте", - говорится в заявлении Помпео.

Он отметил, что такие действия привели к распространению коррупции и проблемам на внутренних рынках Кипра и Мальты.

Кипр с 1 ноября 2020 года отменил программу получения гражданства через инвестиции в экономику страны, поскольку в кипрской схеме "золотых паспортов" имелась коррупционная составляющая. Власти страны сообщают, что правительство изучит возможность появления новой программы, нацеленной на привлечение иностранных средств в экономику страны.

В сентябре кипрская газета Politis сообщила, что владельцами "золотых паспортов" Кипра, получившими гражданство в обмен на инвестиции в 2008-2012 гг., стали 34 россиянина.

По итогам 2019 года Россия стала лидером по числу сделок купли-продажи на Кипре среди стран, не входящих в ЕС. Основными странами-инвесторами за пределами ЕС в 2019 году стали Китай, Россия и ОАЭ.

Майк Помпео РФ Кипр Мальта

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

Субсидию в 4,2 млрд рублей поделят на 500 кинопрокатчиков и 30 кинопроизводителей

Пандемия коронавируса

Федеральным театрам компенсировали потерю 75% зрителей

Мишустин подписал постановления для стабилизации цен на продукты

Самолет МС-21 совершил первый полет с российскими двигателями

Самолет МС-21 совершил первый полет с российскими двигателями

Думе предложили уточнить права ЦБ и Сбербанка в части применения оружия

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено на 4 января

Предпраздничное регулирование цен. Обобщение

Предпраздничное регулирование цен. Обобщение

"Глобальная энергия" представила доклад о прорывных идеях в мировой энергетике на предстоящую декаду

"Глобальная энергия" представила доклад о прорывных идеях в мировой энергетике на предстоящую декаду
Экономический кризис

Половина фитнес-клубов Москвы может обанкротиться из-за коронавируса

Половина фитнес-клубов Москвы может обанкротиться из-за коронавируса

Правительство сможет регулировать цены при их росте более чем на 10%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');