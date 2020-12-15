Помпео заявил, что богатые россияне отмыли миллиарды долларов на Кипре и Мальте

Госсекретарь США Майк Помпео Фото: Reuters

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что состоятельные россияне причастны к отмыванию крупных денежных сумм на Кипре и Мальте.

"Богатые россияне, многие из которых имеют связи с Кремлем, отмыли миллиарды долларов на Кипре и Мальте", - говорится в заявлении Помпео.

Он отметил, что такие действия привели к распространению коррупции и проблемам на внутренних рынках Кипра и Мальты.

Кипр с 1 ноября 2020 года отменил программу получения гражданства через инвестиции в экономику страны, поскольку в кипрской схеме "золотых паспортов" имелась коррупционная составляющая. Власти страны сообщают, что правительство изучит возможность появления новой программы, нацеленной на привлечение иностранных средств в экономику страны.

В сентябре кипрская газета Politis сообщила, что владельцами "золотых паспортов" Кипра, получившими гражданство в обмен на инвестиции в 2008-2012 гг., стали 34 россиянина.

По итогам 2019 года Россия стала лидером по числу сделок купли-продажи на Кипре среди стран, не входящих в ЕС. Основными странами-инвесторами за пределами ЕС в 2019 году стали Китай, Россия и ОАЭ.