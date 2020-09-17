Четверть воспитанников Петербургской духовной академии заболела COVID

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Каждый четвертый воспитанник Санкт-Петербургской духовной академии болен коронавирусом, сообщается в четверг в телеграм-канале синодального отдела РПЦ по благотворительности.

"По последним данным, сейчас в академии проживает 200 студентов, тестирование на COVID-19 показало первично положительный результат у 48 учащихся. Один человек в (состоянии) средней степени тяжести был госпитализирован в стационар", - уточняется в сообщении.

Церковная больница святителя Алексия и Тихвинская епархия передали в академию шесть коробок с медикаментами.

9 сентября в Санкт-Петербургской духовной академии был введен карантин из-за коронавируса.

Пресс-служба Петербургской духовной академии сообщает, что все учащиеся с COVID-19 изолированы в отдельных палатах в здравпункте и в переоборудованных комнатах общежития. Студенты, не вступавшие в контакт с больными, продолжают учиться дистанцонно.

"Духовная школа обеспечила студентам открытый доступ к сети интернет, продолжает свою работу академическая библиотека. Все преподаватели проводят свои лекции в видеоформате в соответствии с расписанием", - отметили в пресс-службе.