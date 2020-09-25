Российских студентов пока не переводят на удаленку

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российские вузы пока продолжат работать в штатном режиме, перевод студентов на удаленку будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Там заверили, что постоянно следят за тем, что происходит в университетах в плане коронавируса. Решения о переходе на дистанционную учебу будут приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в стране в целом.

С 1 сентября студенты учатся очно.

25 сентября в России прирост новых случаев заболевания COVID-19 впервые после долгого перерыва превысил 7000, в Москве прирост составил 1 560. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан старше 65 лет с 28 сентября изолироваться дома, а компаниям рекомендовал по возможности вернуть сотрудников на удаленку.