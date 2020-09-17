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Правительство не получило материалы о создании дальневосточной авиакомпании в срок

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ не получило материалов о создании дальневосточной авиакомпании в положенный срок, поскольку исполнители этого поручения не согласовали единую позицию, заявил вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы проводили совещания, одно из них проводил (первый вице-премьер - ИФ) Андрей Рэмович Белоусов, я тоже в нем принимал участие. Было поручено разработать несколько моделей работы авиакомпании. Никаких пока согласованных материалов в правительстве нет", - сказал Трутнев журналистам.

Ранее глава Минвостокразвития Александр Козлов говорил, что в правительстве ждут сценарии создания дальневосточного авиаперевозчика до 10 сентября. Из его слов следовало, что материалы должен был направить Минтранс.

"Поскольку поручение в установленный срок не выполнено, нам, скорее всего, придется соответствующие ведомства потрясти и как-то собрать их и напомнить о том, что дисциплина есть какая-то в правительстве, - сказал Трутнев в четверг. - Во всяком случае, нам надо получить эти материалы. Эта работа вполне осуществима, но много ведомств участвует, кроме того, там и "Аэрофлот", там и оценщики, потому что надо оценить долю "Аэрофлота" в "Авроре".

Проект дальневосточной авиакомпании с российскими самолетами, создать которую поручал президент Владимир Путин, обсуждается последние несколько лет. В Минтрансе ранее предлагали взять за основу авиакомпанию "Аврора": предполагалось, что сначала "Аэрофлот" продаст свой контрольный пакет в "Авроре" ее второму акционеру - Сахалинской области, затем в ее капитал будет предложено войти остальным субъектам ДФО.

Но проект в таком виде не устраивал, в частности, главу Якутии Айсена Николаева, который публично критиковал идею Минтранса. Николаев выступал за создание перевозчика базе альянса существующих авиакомпаний, включая республиканские "Якутию" и "Полярные авиалинии". Вариант с альянсом, "когда несколько авиакомпаний, не объединяясь юридически, действуют в рамках одной территории, делят маршрутную сеть, обеспечивают единую систему продаж, тарифную политику - это вполне стандартная мировая процедура", заявлял Николаев.

9 сентября, то есть накануне дедлайна по поручению, Минтранс сообщил, что по итогам очередного совещания с участием министров и глав дальневосточных регионов было решено "начать формирование консорциума региональных авиакомпаний". Как один из вариантов организации новой структуры "обсуждалась возможность управления консорциумом авиакомпанией "Аврора".

Минтранс РФ Юрий Трутнев

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