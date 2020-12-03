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"Аэрофлот" продаст 51% в "Авроре" Сахалинской области за рубль

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" продаст 51% акций в дальневосточной авиакомпании "Аврора" ее второму собственнику - Сахалинской области за 1 рубль, сообщил глава Минтранса региона Валерий Спиченко в ходе обсуждения бюджета в областной думе. Его цитирует Sakhalin.info.

"Первый этап - это довыкуп акций, принадлежащих "Аэрофлоту", в собственность области. Там будет символическая стоимость в 1 рубль, фактически просто передача", - сказал министр.

Представитель "Аэрофлота" Михаил Демин подтвердил, что вопрос о возможной передаче "Авроры" Сахалину действительно обсуждается.

"Это сложная процедура, которая требует в том числе корпоративного одобрения. На сегодняшний день стороны находятся в процессе финализации условий возможной сделки", - уточнил он.

Ранее продажа "Аэрофлотом" контрольного пакета в "Авроре" Сахалинской области (сейчас у нее 49%) обсуждалась в контексте проекта создания дальневосточной авиакомпании с российской авиатехникой. Как говорили в федеральном Минтрансе, сделка могла стать первым этапом проекта, на втором этапе в капитал компании будет предложено войти остальным субъектам ДФО.

Позднее было принято решение, что новая дальневосточная авиакомпания будет сформирована в виде консорциума действующих региональных перевозчиков.

Аналитик инвесткомпании "Ренессанс Капитал" Артем Ямщиков говорил ранее, что обсуждаемая продажа доли "Аэрофлота" в "Авроре" видится логичным шагом, но много денег эта сделка не принесет. "Точную оценку "Авроры" назвать не могу, но думаю, это незначительные для "Аэрофлота" деньги", - говорил он.

"Аврора" - основной авиаперевозчик на Дальнем Востоке. Парк компании состоит из 23 самолетов иностранного производства: европейских Airbus A319 и канадских DHC-8/6 Twin Otter.

Аврора Минтранс Сахалинская область Аэрофлот Валерий Спиченко

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