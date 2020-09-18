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Глава района в Челябинской области умер от коронавируса

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Глава Пластовского района Челябинской области Александр Неклюдов скончался от пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора региона.

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"Смерть настигла Александра Васильевича в возрасте 67 лет в результате ковидной пневмонии, поразившей большую часть легких. Две недели врачи Челябинской областной клинической больницы N3 боролись за его жизнь, но коварная болезнь оказалась сильней", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Неклюдов занимал руководящие должности в администрации Пласта и Пластовского района с 1980-х годов. Так, в 1985 году он был назначен председателем горисполкома Пласта, впоследствии стал главой города, с 2005 года - главой Пластовского муниципального района. В целом Неклюдов девять раз избирался главой Пласта и района.

Челябинская область

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