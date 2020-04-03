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Дизайнер обуви Серджо Росси скончался в Италии от коронавируса

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Италии ушел из жизни дизайнер обуви и основатель одноименного бренда Серджо Росси, ему было 84 года, сообщает в пятницу газета Fatto Quotidiano.

Он скончался накануне, 2 апреля, в городе Чезена, расположенном в 15 км от Адриатического побережья. Несколько дней назад его госпитализировали после заражения коронавирусом.

Росси родился в 1935 году в городе Сан-Мауро-Пасколи в регионе Эмилия-Романья. В 50-х годах прошлого века он занялся производством обуви, позднее основал собственный бренд Sergio Rossi.

Росси также сотрудничал с такими брендами, как Versace, Dolce & Gabbana и Azzedine Alaia.

Хроника 05 января 2019 года – 03 апреля 2020 годаУмершие знаменитости
Италия Серджо Росси

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