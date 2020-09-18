Володин предложил изучить роль спецслужб ФРГ в истории с Навальным

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Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что немецким парламентариям нужно выяснить роль немецких спецслужб в истории с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

"Если для западных стран существуют такие понятия, как демократия, международное право и закон, они должны принять меры ответственности в отношении тех, кто в Европарламенте инициирует подобные решения. Поэтому предлагаю в рамках парламентского измерения Бундестагу еще раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники. Другим парламентам стран Европы также было бы правильно разобраться с этим вопросом", - сказал Володин, которого цитирует пресс-служба Госдумы в пятницу.

Ранее он высказал мнение, что ситуация с Навальным - это провокация, за которой стоят спецслужбы иностранных государств. Володин также предположил, что она направлена на введение новых санкций против России и блокировку российских действий в Белоруссии.

"Западные страны понимают, что Россия не позволит нарушать международное право, тем более, у нас есть договорные отношения в рамках ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности - ИФ) и Союзного государства, которые не допустят подрыв суверенитета Белоруссии. На этом фоне очевидно, зачем нужна провокация с Навальным - для введения новых санкций и блокировки действий нашей страны по защите Белоруссии", - сказал Володин.

"Отравление" Навального

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал ранее готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отмечал, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. "Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время получим от наших германских коллег данные, которые позволили им сделать вывод, что это отравление. Это существенно поможет в установлении причин произошедшего", - заявил Песков журналистам 9 сентября.

В свою очередь в МИД РФ заявляли, что отсутствие данных по Навальному от властей Германии не позволяет российским правоохранительным органам задействовать процессуальные механизмы по установлению обстоятельств происшедшего.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.