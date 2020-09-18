Песков заявил, что в деле Навального вопросов становится все больше

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона ограничена в возможностях проводить расследование инцидента с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами Пескова спросили, согласны ли в Кремле со словами спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что за инцидентом с Навальным стоят иностранные спецслужбы.

"Здесь мы не можем заявить ни о согласии, ни о несогласии с ним. Вопросов в этой ситуации становится гораздо больше, чем ответов", - сказал представитель Кремля.

"Мы, к сожалению, весьма ограничены в своих возможностях реально проводить какое-то расследование на этот счет", - добавил он.

Как пояснил Песков, "выяснилось, что какие-то предметы, скажем так, были ликвидированы, увезены из России, нет возможности ознакомиться с результатами анализов и так далее". "Это все осложняет расследование", - сказал он.

Ранее в пятницу Володин, которого процитировала пресс-служба Госдумы, заявил, что немецким парламентариям нужно выяснить роль немецких спецслужб в истории с предполагаемым отравлением Навального.

"Если для западных стран существуют такие понятия, как демократия, международное право и закон, они должны принять меры ответственности в отношении тех, кто в Европарламенте инициирует подобные решения. Поэтому предлагаю в рамках парламентского измерения Бундестагу еще раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники. Другим парламентам стран Европы также было бы правильно разобраться с этим вопросом", - сказал спикер нижней палаты парламента.