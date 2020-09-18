Эдгард Запашный стал жертвой мошенников в WhatsApp

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали трех подозреваемых в мошенничестве через мессенджер в отношении народного артиста России, гендиректора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного и еще нескольких медийных личностей, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, несколько месяцев назад Запашный обратился в полицию с заявлением о том, что в мессенджере ему написал неизвестный, у которого на аватарке стояла фотография знакомого артиста - российского бойца смешанных боевых искусств. Сославшись на временные финансовые трудности, мужчина попросил у Запашного в долг 50 тысяч рублей, тот перечислил эту сумму, но впоследствии понял, что его обманули мошенники.

Ущерб на 4,5 миллиона

Как сообщила официальный представитель МВД, за полгода в полицию поступило несколько подобных заявлений. Мошенники, по данным МВД, выясняли контакты известных людей из мира спорта и шоу-бизнеса и создавали в мессенджере профили-двойники людей из их ближайшего окружения. От их имени соучастники просили медийных личностей перевести на счет или электронный кошелек от 50 до 550 тысяч рублей, сказала Волк.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере). Сотрудники московского уголовного розыска установили местонахождение подозреваемых и задержали трех мужчин в Петербурге и Владикавказе, они уже арестованы.

Она отметила, что фигуранты дела могут быть причастны к совершению более 30 подобных преступлений, предварительный ущерб от которых превышает 4,5 млн рублей.

Кем притворились мошенники

Как сообщил сам Запашный в инстаграме, мошенники обратились к нему через WhatsApp с якобы второго номера известного бойца UFC Алексея Олейника. "Написал (мошенник - ИФ) по WhatsApp с номера, которого у меня нет. Стиль общения был очень сильно похож на Олейника, такие слова употреблял, свойственные ему", - сказал артист на видеозаписи. Он пояснил, что понял, что его обманули, спустя время после того, как перевел неизвестным запрашиваемую сумму денег и связался с Олейником по американскому номеру телефона.

"Конечно, я понимаю, что поступил неправильно. Надо было позвонить по тому (исходному) номеру или просто перезвонить. Но он (мошенник - ИФ) нашел время, видимо, следил за моим поведением, и, так сказать, правильно, технично меня подловил", - добавил Запашный.