Дрессировщик Аскольд Запашный может стать кандидатом в Госдуму от Удмуртии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Дрессировщик, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный может быть выдвинут в Госдуму от партии "Справедливая Россия - За правду" от Удмуртии, сообщил "Интерфаксу" в среду председатель Совета реготделения партии Фарид Юнусов.

"Рассматривается вопрос. Я думаю, что в ближайшие несколько дней вопрос этот будет окончательно решен", - сказал Юнусов.

"Надеемся, что если это произойдет, то это существенно усилит нашу партию на выборах в Удмуртии, и естественно, мы надеемся на победу такого кандидата, который может принести много пользы для Удмуртии", - добавил он.

Он напомнил, что это решение связано в том числе с тем, что Аскольд Запашный и его брат являются заслуженными артистами Удмуртской республики и внесли существенный вклад в развитие циркового искусства.