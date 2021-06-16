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Дрессировщик Аскольд Запашный может стать кандидатом в Госдуму от Удмуртии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Дрессировщик, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный может быть выдвинут в Госдуму от партии "Справедливая Россия - За правду" от Удмуртии, сообщил "Интерфаксу" в среду председатель Совета реготделения партии Фарид Юнусов.

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"Рассматривается вопрос. Я думаю, что в ближайшие несколько дней вопрос этот будет окончательно решен", - сказал Юнусов.

"Надеемся, что если это произойдет, то это существенно усилит нашу партию на выборах в Удмуртии, и естественно, мы надеемся на победу такого кандидата, который может принести много пользы для Удмуртии", - добавил он.

Он напомнил, что это решение связано в том числе с тем, что Аскольд Запашный и его брат являются заслуженными артистами Удмуртской республики и внесли существенный вклад в развитие циркового искусства.

Госдума Аскольд Запашный Удмуртия Справедливая Россия - За правду

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