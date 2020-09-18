Роспотребнадзор не обнаружил возбудителя COVID-19 в пищевых продуктах

Фото: Reuters

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор в ходе исследований пищевых продуктов не выявил в них возбудителя коронавируса, все тесты дали отрицательные результаты, сообщило ведомство в пятницу.

"Основную массу исследований составляла овощная продукция (40%), мясо и мясосодержащая продукция (26%) и фрукты (22%). Все образцы продукции дали отрицательные результаты тестирования на наличие РНК SARS CoV2", - говорится в сообщении.

В исследование вошла замороженная продукция, как обеспечивающая максимальную сохранность патогена. Приоритет отдавался продукции ручной сборки и ручной фасовки.

Проверка проводилась с 5 августа по 10 сентября, было отобрано 1677 образцов пищевой продукции.