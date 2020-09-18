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ЦБ назвал недопустимой продажу ОСАГО с предустановленным согласием клиента на допуслуги

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Банк России предупредил об ответственности страховщиков, которые, оформляя электронный полис ОСАГО, автоматически проставляют знаки, якобы подтверждающие согласие страхователя на приобретение дополнительного полиса. Такую практику ЦБ назвал недопустимой.

Такие действия при электронных продажах ОСАГО, добровольных видах страхования и продаже других услуг или, например, авибилетов, вводят людей в заблуждение и нарушают право потребителей на свободный выбор, говорится в сообщении регулятора.

Это предупреждение ЦБ сделал, изучив несколько жалоб. Выяснилось, что иногда при оформлении основного договора страхования или другой услуги клиенту предоставляют "предложение с уже заполненным от его имени согласием на приобретение дополнительной страховки, таким образом, при оплате деньги списываются с учетом покупки дополнительного полиса".

По закону оплата страховки происходит после того, как человек ознакомился с условиями и правилами страхования, напомнил ЦБ. Регулятор подчеркнул, что отметка о согласии, заранее автоматически проставленная страховщиком, страховым агентом или брокером за клиента, не является подтверждением, что клиент ознакомился с условиями дополнительного договора.

"Форма заявления о заключении договора ОСАГО установлена ЦБ и не содержит каких-либо пунктов и строк о согласии гражданина на добровольное страхование. При этом навязывание дополнительных услуг при продаже полисов по обязательным видам страхования влечет административную ответственность", - говорится в информационном письме ЦБ.

Банк России

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