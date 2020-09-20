Российский союз автостраховщиков прогнозирует рост средней выплаты по ОСАГО

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - С 20 сентября увеличивается стоимость восстановительного ремонта автомобилей по полисам ОСАГО для страховых компаний в связи с актуализацией Российским союзом автостраховщиков (РСА) ценовых справочников средней стоимости запчастей. Это, по прогнозу исполнительного директора союза Евгения Уфимцева, может привести к росту средней выплаты в ОСАГО на 14%.

Уфимцев не исключил влияния роста средней выплаты на тарифы по договорам ОСАГО в будущем. При этом, по его словам, "после расширения тарифного коридора, произошедшего после 5 сентября, в среднем повышения тарифов в ОСАГО мы пока не наблюдали".

Уфимцев сообщил, что выход новых справочников в среднем предполагает увеличение средней стоимости авторемонта на 23%. "Корзина" часто бьющихся запчастей автомобилей оценивалась до сих пор в 43 млн рублей в предыдущей редакции справочников, теперь она стала стоить 53 млн рублей, мы констатируем существенный прирост стоимости "корзины", - сказал он журналистам на пресс-конференции в пятницу.

На резкое повышение стоимости запчастей автомобилей в ремонте повлияли два фактора, считает Уфимцев. Во-первых, изменение курса основных валют к рублю (что важно для определения стоимости ремонта иномарок). Во-вторых, в период пандемии был ограничен круг поставщиков запчастей для ремонта автотранспорта, что привело к повышенному спросу на детали и запчасти, после отмены ограничений список таких поставщиков постепенно расширяется.

"По нашей практике, подтвержденной анализом статистики ОСАГО, повышение средней стоимости запчастей в ремонте автотранспорта на 9,9% (как это было, к примеру, в предыдущей версии справочников), приводит к увеличению уровня выплат примерно на 5,6%", - пояснил Уфимцев.

Пересмотр справочников проводится на основе мониторинга "корзины запчастей из 5 тыс. наименований деталей и запчастей, которые чаще всего используются в ремонте автомобиля" после ДТП для целей расчета страховой выплаты в ОСАГО.

Исполнительный директор РСА обратил внимание на тот факт, что корректировка стоимости такой корзины запчастей впервые происходит на столь значимую величину, "в прошлые периоды средний рост стоимости составлял от 1% до 9%".

При этом в этой корзине по Toyota рост стоимости запчастей в среднем составил более 40%, по Mitsubishi - около 30%, по Renault - около 9%, по Volkswagen - около 10%. В среднем по всем маркам автомобилей прирост цен оказался на уровне 23%.

Уфимцев допустил, что в дальнейшем "корректировка курса рубля в сторону понижения до конца года и восстановление списка поставщиков запчастей для ремонта автомобилей позволят РСА снова пересмотреть ценовые справочники на ремонт автотранспорта через 1,5-2 месяца. Работа по ценовому мониторингу стоимости ремонта автотранспорта для целей ОСАГО союзом уже начата".

Согласно последним изменениям в методике учета цен на ремонт автомобилей РСА, подробнее учитываются региональные цены и цены интернет-магазинов.