Кремль счел хорошо продуманными меры РФ по борьбе с COVID-кризисом

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле считают меры по поддержке экономики страны в период пандемии эффективными, своевременными и хорошо продуманными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу Пескову напомнили о высказываниях главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который заявил, что во время пандемии власти могли потратить больше денег на поддержку населения и, по его мнению, правительству стоило взять средства из Фонда национального благосостояния. В связи с этим Пескова спросили, считает ли Кремль оказанные меры поддержки населения недостаточными.

"В целом, меры, принятые по борьбе с кризисными проявлениями во время пандемии, в Кремле считают эффективными, своевременными, тщательно выверенными и обеспечившими минимизацию последствий всемирного кризиса в максимально возможном объеме", - сказал Песков.

Он отметил наличие сравнительных данных по показателям экономического падения и роста безработицы в разных странах Европы и в США по сравнению с Россией. "Видно, что меры наши действительно сработали", - подчеркнул пресс-секретарь.

Кроме того, продолжил он, есть "огромное количество стран, которые потратили (в пропорциях к объему экономики и населению) большие деньги", были страны, которые "раздавали так называемые вертолетные деньги", однако это к улучшению положения бизнеса и предотвращению замедления экономики не привело.

"Поэтому, и президент об этом говорил: меры - эффективные, своевременные и хорошо продуманные", - сказал Песков.