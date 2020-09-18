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Восемь детей отравились парами хлора в петербургском бассейне

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в связи с отравлением восьмерых детей парами хлора после посещения бассейна в Петербурге.

Как сообщила пресс-служба СК РФ, дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Из материалов следует, что 18 сентября после проведения занятий в бассейне, расположенном в одном из домов по улице Ярослава Гашека, в больницу были доставлены не менее пяти детей, которые почувствовали себя плохо.

Проверку в связи с происшествием проводит прокуратура Санкт-Петербурга и специалисты Роспотребнадзора.

Как сообщили "Интерфаксу" в скорой помощи, у 8 детей диагностировано ингаляционное отправление парами хлора. Пятеро из них госпитализированы: двое находятся в состоянии легкой степени тяжести, трое - в средней. Еще трое отказались от госпитализации.

По данным комитета здравоохранения города, среди госпитализированных - дети семи-восьми лет и пятнадцатилетний подросток.

Петербург СКР

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