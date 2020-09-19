В Петербурге временно закрыли спортклуб, где дети отравились хлором

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу временно запретило работу клуба Fitness House на улице Ярослава Гашека, в котором группа детей отравилась хлором в бассейне.

Временный запрет действует с 19 сентября. Сотрудники Роспотребнадзора нашли в клубе многочисленные нарушения.

Материалы дела подготовлены для передачи во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для принятия решения об административном приостановлении деятельности, добавили в управлении.

В ведомстве уточнили "Интерфаксу", что запрет деятельности касается только клуба, в котором произошло отравление.

В связи с отравлением было возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Из материалов уголовного дела следует, что 18 сентября после проведения занятий в бассейне, расположенном в одном из домов по улице Ярослава Гашека, в больницу были доставлены пятеро детей: у троих состояние удовлетворительное, у двоих находившихся в реанимации наблюдается улучшение состояния. Всего пострадали восемь детей.