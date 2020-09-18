"Фавипиравир" включат в РФ в перечень жизненно необходимых лекарств

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Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Цена на препарат "Фавипиравир" будет зарегистрирована после его включения в ближайшее время в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных средств и проведения экономического анализа Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он отметил, что противовирусный препарат "Фавипиравир" включен во временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утверждаемые Минздравом России.

Ранее в СМИ появилась информация, что цена на упаковку "Фавипиравира" в аптеках может достигать 12 тыс. рублей.

Минздрав России в четверг разрешил применять "Фавипиравир" для лечения заболевших коронавирусом вне больниц.

При этом ранее говорилось, что препараты "Фавипиравира" изучались в Японии для лечения тяжелых форм гриппа, но впоследствии от них отказались, поскольку был сделан вывод, что эти препараты вызывают уродство у детей в случае, если перед зачатием их принимали родители.