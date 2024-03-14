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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Эксперт Минздрава заверил в достаточном наличии в России лекарств от COVID-19

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Инфекционная служба России в полной мере обеспечена препаратами для лечения COVID-19, сообщил "Интерфаксу" главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Инфекционная служба в полной мере обеспечена препаратами для лечения COVID-19. Препараты молнупиравир, нирматрелвир, фавипиравир производятся в России по полному циклу и сегодняшняя потребность инфекционной службы, как в стационарном, так и в амбулаторном сегменте в этих препаратах полностью обеспечена", - сказал он.

Эксперт напомнил, что фавипиравир был одним из первых, зарегистрированных для лечения COVID-19 препаратов, и в первый год пандемии использовался как основной противовирусный препарат в схемах терапии.

"Но фармацевтическая промышленность не стояла на месте и в 2021 году были разработаны и прошли клинические исследования новые прямые противовирусные препараты - молнупиравир и нирматрелвир, которые значительно расширили наши возможности в лечении новой коронавирусной инфекции. Эти препараты и сегодня в России, как и во всем мире, являются ключевыми лекарствами против вируса SARS-CoV-2", - добавил Чуланов.

Он подчеркнул, что использовать эти препараты следует только по назначению врача. Самостоятельное лечение может быть не только не эффективным, но и небезопасным.

14 марта РБК сообщил, что в российских аптеках закончился фавипиравир.

Хроника 09 января 2020 года – 14 марта 2024 годаПандемия коронавируса
COVID-19 Владимир Чуланов Минздрав
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