В Госдуму внесли законопроект о льготах для Роснефти на двух месторождениях

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о возможности предоставления налогового вычета для Роснефти на Приобском и Ванкорском месторождениях.

Документы (№1023277-7) и (№1023276-7) опубликованы в электронной базе данных парламента.

Как следует пояснительной записки, налоговый вычет по НДПИ на Приобском месторождении предоставляется при условии заключения инвестиционного соглашения о стимулировании добычи нефти на участках недр, в отношении которых будет применяться налоговый вычет. В случае если средняя цена на нефть за налоговый период по НДПИ ниже базовой цены на нефть налоговый вычет по НДПИ не предоставляется. "Предоставление налогового вычета по НДПИ на указанных лицензионных участках недр при мировых ценах выше базовой цены на нефть, определяемой в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, будет осуществляться за счет средств Фонда национального благосостояния", - говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Налоговый вычет применяется с 1 января 2021 г. при добыче нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной на участках недр, одновременно расположенных в границах Сургутского и Ханты-Мансийского районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, лицензия на право пользования которыми выдана до 1 января 2018 года и начальные извлекаемые запасы нефти каждого из которых составляют 1000 миллионов тонн и более по состоянию на 1 января 2018 года. Размер налогового вычета составляет 3,83 млрд рублей в случае, если в налоговом периоде цена нефти марки Urals превышает базовую цену нефти, установленную БК РФ (в 2020 году $42,45 за баррель). Налоговый вычет не применяется в случае если цена нефти ниже базовой.

В части льгот для Ванкорского месторождения предлагается изменить порядок применения так называемого инфраструктурного налогового вычета по НДПИ. Согласно текущему законодательству, недропользователь Ванкорского кластера ("Роснефть") может получить вычет по НДПИ в сумме расходов на инфраструктуру, построенную для участков недр 5-й группы НДД. Сейчас право на вычет "Роснефть" может получить, если цена нефти марки Urals превышает базовую цену нефти, установленную НК РФ (в 2020 году $42,45 за баррель). Законопроект предоставляет компании право получать на налоговый вычет в периоды, когда цена нефти будет выше $25 за баррель.

Согласно проекту решения Совета Думы, опубликованному в электронной базе данных парламента, оба законопроекта планируется рассмотреть на заседании Госдумы 22 сентября в первом чтении.