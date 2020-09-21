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В Думе предложили поручить Счетной палате проверить Иркутскую нефтяную компанию

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил поручить Счетной палате провести проверки нефтяных компаний на предмет соотношения предоставляемых им льгот и их выплат по дивидендам, и начать с Иркутской нефтяной компании (ИНК).

"Я бы хотел бы предложить начать обсуждение этого вопроса с того, чтобы посмотреть, что направляет Иркутская нефтяная компания на выплату дивидендов, получая те льготы и ту государственную поддержку, о которой говорил представитель правительства (замминистра финансов Алексей Сазанов. - ИФ.)", - сказал депутат на заседании комитета по обсуждению законопроекта о реформе НДД. Минфин предлагает отменить ряд льгот по экспортным пошлинам на нефть, в том числе по принадлежащим ИНК месторождениям.

"В принципе я считаю, что при принятии законопроекта мы могли бы включить как поручение Счетной палате, проверить по нефтяным компаниям соотношение эффективности предоставляемых льгот и выплат по дивидендам, я думаю, это касается всех компаний, но начать этот вопрос мы могли бы именно с Иркутской нефтянкой компании", - добавил глава комитета.

Внесенный в Госдуму законопроект № 1023275-7 предусматривает с 2021 года отмену льгот по экспортной пошлине для нефти с особыми физико-техническими характеристикам, добываемой на 15 месторождениях Восточной Сибири и Каспии, а также льготы по пошлине на сверхвязкую нефть. Компаниям предлагается перевести месторождения на налог на дополнительный доход (НДД), что даст бюджету 73,5 млрд рублей в 2021-2023 годах.

Минфин Госдума Иркутская нефтяная компания Андрей Макаров Правительство

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