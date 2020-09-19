Губернатор Саратовской области Радаев заразился COVID-19

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Коронавирусная инфекция подтверждена у губернатора Саратовской области Валерия Радаева, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь руководителя региона.

Пресс-секретарь отметил, что болезнь у Радаева протекает в легкой форме, он находится на связи с подчиненными и работает дистанционно.

Радаев подтвердил заражение в своем инстаграме.

"Дорогие друзья, счел необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса. Сдал тест, который показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. Продолжаю работать в дистанционном режиме", - написал он.

По последним данным, в Саратовской области число зараженных COVID-19 достигло 14 332, скончались 93 человека, выздоровели 9 447 пациентов.

17 сентября сообщалось, что коронавирус выявлен у врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.