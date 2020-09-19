РПЦ посоветовала Депардье закончить его духовные искания православием

Aктер Жерар Депардье Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Московском патриархате приветствовали выбор французского актера Жерара Депардье, который принял православие в русском храме Парижа.

До этого Депардье успел принять ислам, буддизм, а приняв православие, заявил, что для полноты ему теперь остается принять иудаизм.

В связи с этим глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион пожелал актеру, чтобы православие стало его окончательным выбором. "Если этому выбору предшествовал долгий путь религиозных исканий, то я очень рад, что этот путь завершается именно в Православной церкви", - сказал митрополит в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По словам архиерея, православие - религиозная традиция, которая позволяет всякому человеку реализовать духовный и нравственный потенциал, и "сокровищница, из которой можно черпать в течение всей жизни".