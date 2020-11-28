У православных верующих начинается Рождественский пост

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В эту субботу у православных верующих начинается Рождественских пост, который завершится 7 января - в праздник Рождества Христова.

Поскольку накануне, 27 ноября, Русская православная церковь отметила день святого апостола Филиппа, Рождественский пост в народе именуется также Филипповым.

Главная цель поста, установленного еще в ранние века христианства, -духовное очищение человека. Поэтому пост - это отказ не только от скоромной пищи, но и от греховных мыслей, пагубных страстей и привычек с тем, чтобы можно было с чистым сердцем встретить праздник Рождества.

В сравнении с Великим постом Рождественский пост считается нестрогим. Если не случится никакого праздника, то в понедельник, среду и пятницу полагается растительная пища без постного масла, а во вторник и четверг - с растительным маслом, в субботу же и воскресенье, вплоть до 2 января, к ним прибавляется рыба. Кроме того, рыба разрешается и в большие праздники - Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), день святителя Николая Чудотворца (19 декабря), а также в дни памяти некоторых святых - апостолов Матфея (29 ноября) и Андрея Первозванного (13 декабря) и князя Александра Невского (6 декабря).

Строгость поста усиливается в последнюю неделю перед Рождеством, максимально строгий пост приходится на сочельник - 6 января.