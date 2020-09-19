В МИД РФ раскритиковали "заигрывание" Брюсселя с Тихановской

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU -В Москве подвергли критике намерение Евросоюза пригласить в Брюссель "для общения" экс-кандидата в президенты Белорусии Светлану Тихановскую.

"Заигрывание есовских мининдел с самоназначенным представителем белорусской оппозиции и приглашение ее в Брюссель "для общения" - составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Беларуси", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она назвала действия ЕС прямым нарушением основополагающих норм Устава ООН и принципов хельсинкского Заключительного акта СБСЕ.

"Еще раз отметим, что о конституционной реформе, которая призвана способствовать налаживанию в этой стране общенационального диалога, в ЕС предпочитают не говорить", - подчеркнула Захарова.

Ее ответ на вопросы СМИ размещен на сайте МИД РФ.

Захарова также подвергла критике планы ЕС ввести санкции против Белоруссии. "Наша позиция в отношении применяемого Евросоюзом санкционного инструментария хорошо известна. Он нелегитимен с точки зрения международного права, представляет собой недопустимое вмешательство во внутренние дела. А в контексте ситуации в Беларуси противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога, запуска конституционного процесса, ослабления напряженности, о чем так много говорили представители ЕС. Налицо попытки "раскачивать лодку", и в Брюсселе не должны удивляться тому, что ответные меры последуют", - заявила официальный представитель МИД РФ.