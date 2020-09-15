Боррель заявил, что ЕС не считает Лукашенко законным президентом

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Для Евросоюза ситуация ясна: президентские выборы в Белоруссии 9 августа сопровождались мошенничеством, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Президент Лукашенко не является законным президентом Белоруссии", - сказал Боррель во вторник на пленарной сессии Европарламента.

Первоначально Боррель оговорился, назвав Лукашенко незаконным президентом не Белоруссии, а Украины. "Для нас совершенно очевидно: мы считаем, что выборы, которые прошли 9 августа, были сфальсифицированы. Поэтому для нас Лукашенко - незаконный президент Украины", - сказал он во вторник в Брюсселе во вступительном слове во время доклада ВП в Европейском парламенте, посвященном ситуации в Белоруссии.

После этого Боррель сделал паузу, во время которой депутаты Европарламента (их было ограниченное число по причине мер, введенных в связи с коронавирусом) с места громко подсказали ему, что речь идет о Белоруссии.

"О, извините, Белоруссии", - поправил себя Боррель, продолжив: "О чем только я думал? Извините, извините, сорри-сорри, извините. Я ценю поддержку этого парламента и предупреждение о том, что я допустил ошибку... Мы не признаем Лукашенко законным президентом Белоруссии", - заявил Боррель.

В Белоруссии уже более месяца продолжаются многотысячные акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными.