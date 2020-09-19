Два российских Ту-160 провели в воздухе рекордные 25 часов без посадки

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Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 провели в воздухе рекордное время без посадки - более 25 часов, пролетев над нейтральными водами Северного Ледовитого и Тихого океанов и преодолев свыше 20 тысяч километров.

Как сообщили в Минобороны РФ, российские "стратеги", в частности, пролетели над Карским морем, Морем Лаптевых, Восточно-Сибирским, Чукотским и Баренцевым морями, говорится в сообщении военного ведомства.

Судя по указанной географии полета, Ту-160 пролетели недалеко от границы с США.

Ту-160 взлетели и совершили посадку на аэродроме "Энгельс" (Саратовская область). Во время беспосадочного полета Ту-160 выполнили три дозаправки в воздухе от шести самолетов Ил-78.

"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы Ту-160 сопровождались истребителями Су-35С, а также самолетами иностранных государств. Полет российских бомбардировщиков проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в Минобороны РФ.

Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш подчеркнул, что дольше на самолетах подобного класса не летал никто.

По данным Минобороны РФ, предыдущий рекорд в 2010 году был установлен на Ту-160, которые провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.