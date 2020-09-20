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Российские военные самолеты трижды заходили в зону американской ПВО

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Американские истребители F-22 Raptor и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 AWACS идентифицировали два российских бомбардировщика Ту-160 и два истребителя Су-35, заходивших накануне трижды в зону опознавания ПВО Аляски.

Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

В NORAD подчеркнули, что российские самолеты все время оставались в международном воздушном пространстве и ни разу не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады. Самолеты ВКС РФ находились в идентификационной зоне ПВО в общей сложности четыре часа в ходе трех вторжений и приближались на расстояние 50 миль (80,5 км) к острову Нунавик вблизи Аляски.

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"Возрождение стратегической конкуренции между странами и существование конкурентов, которые открыто бросают вызов свободному и открытому международному порядку, говорит о сложной ситуации в сфере глобальной безопасности", - сказал генерал Ван Херк, командующий NORAD.

Минобороны РФ 19 сентября сообщило, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 провели в воздухе рекордное время без посадки - более 25 часов, пролетев над нейтральными водами Северного Ледовитого и Тихого океанов, сообщили.

Российские "стратеги", в частности, пролетели над Карским морем, Морем Лаптевых, Восточно-Сибирским, Чукотским и Баренцевым морями, говорится в сообщении военного ведомства.

Судя по указанной географии полета, Ту-160 пролетели недалеко от границы с США.

США Ту-160 Аляска Канада NORAD

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