Военные вывезли 70 тонн металлолома с острова в Арктике

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Большой десантный корабль "Александр Отраковский" вывез 70 тонн металлолома, который военные экологи собрали на острове Кильдин в Баренцевом море, сообщил в воскресенье Северный флот РФ.

"Металлический мусор был уложен военнослужащими экологического взвода на 14 бортовых "КАМАЗов", которые корабль ранее доставил на остров", - говорится в сообщении флота. Военные сообщили, что на борт корабля погрузили в том числе сломанный гусеничный легкобронированный тягач, который находился на острове.

До конца сентября моряки-десантники выполнят ещё два рейса на остров Кильдин для вывоза мусора, собранного военными экологами в этом году.

В советское время на острое Кильдин находились военные объекты.