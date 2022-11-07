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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Северный флот завершил вывоз металлолома с арктического острова Кильдин

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Военнослужащие экологического подразделения Северного флота вывезли весь металлический мусор с острова Кильдин в Баренцевом море, собрав в 2022 году более 570 тонн металлолома, сообщили в пресс-службе СФ.

С июля по конец октября 2022 гоа с острова было вывезено больше 570 тонн металлолома. Территорию острова очищали от лома с июня 2017 года.

"Всего с острова Кильдин Северным флотом вывезено более 964 тонн металлического лома. Это остовы военных машин на колесном и гусеничном ходу, фрагменты стальной металлической аэродромной полосы, бочки, трубы и проволока, оставленные на острове до 90-х годов минувшего столетия", - говорится в сообщении.

Мусор на грузовиках вывозили с острова экипажи большого десантного корабля "Александр Отраковский" и малых десантных катеров Кольской флотилии разнородных сил СФ.

1 ноября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что за семь лет из Арктики вывезено свыше 29 тысяч тонн металлолома.

Минобороны Северный флот Арктика Баренцево море Кильдин
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