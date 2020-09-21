Думе предложили изменить базу для расчета НДПИ при добыче алмазов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о новом порядке оценке стоимости добытых драгоценных камней для исчисления НДПИ для добывающих компаний. Предлагается оценивать их стоимость исходя из цены их продажи, а не из действующей сейчас первичной оценки, то есть прейскурантов Минфина.

Сейчас НДПИ при добыче алмазов, изумрудов, рубинов, сапфиров, жемчуга и других драгоценных камней составляет 8%. База для НДПИ рассчитывается на основании прейскурантов Минфина. Министерство рассчитывает их на основе предложений Гохрана, АО "В/О "Алмазювелирэкспорт" и компаний по добыче. Прейскурант пересматривается в случае изменения цены более чем на 10%, которое держится в течение 90 дней.

Внесенный законопроект № 1022670-7 предлагает оценивать стоимость добытых драгоценных камней исходя из сложившихся у налогоплательщика в налоговом периоде цен реализации (без НДС), но не ниже прейскурантов Минфина.

"Оценка стоимости добытых драгоценных камней производится исходя из сложившихся у налогоплательщика в соответствующем налоговом периоде (а при их отсутствии - наибольших в ближайшем из двенадцати предыдущих налоговых периодов) цен реализации добытых драгоценных камней без учета налога на добавленную стоимость, но не ниже их первичной оценки, проводимой в соответствии с законодательством России о драгоценных металлах и драгоценных камнях", - говорится в законопроекте.

При этом в поправках, в отличие от пояснительной записки, нет упоминания о том, что сумма цены продажи для расчета НДПИ на алмазы уменьшается на расходы налогоплательщика по их доставке до получателя, как это сделано, например, в случае с драгоценными металлами.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2021 года.