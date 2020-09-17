Силуанов заявил, что эффект от увеличения НДПИ для компаний не критичен

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ уже заложил в проект бюджета на трехлетку поступления от увеличенного НДПИ для предприятий металлургического и химического секторов промышленности, эффект для финансовых результатов компаний будет несущественным, заявил глава Минфина Антон Силуанов, который в четверг провел встречу с бизнесом по этому вопросу.

"Законопроект уже одобрен правительством и готовится к внесению в Госдуму. Документ - бюджетообразующий: повышение налоговой ставки учтено в макропрогнозе и проекте бюджета на предстоящую трехлетку и не повлечет макроэкономических изменений", - цитирует Силуанова пресс-служба Минфина.

Законопроект в 3,5 раза повышает налоговую ставку для калийных солей, а также полезных ископаемых, содержащих компоненты с высокой добавленной стоимостью (никель, титан, платиноиды). Предполагается, что мера начнет действовать с начала 2021 года и обеспечит дополнительные бюджетные поступления в 56 млрд рублей.

"Мы провели оценку влияния таких предложений на финансовое положение компаний. Снижение рентабельности по чистой прибыли в основном составит не более 2%. С учетом того, что у большинства добывающих компаний рентабельность по чистой прибыли превышает 20%, а в отдельных случаях достигает 50%, существенного ухудшения их финансового положения не произойдет", - сказал министр.