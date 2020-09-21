"Сибирская агрогруппа" начала переговоры о покупке конкурента "Ариант"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - АО "Сибирская аграрная группа" (САГ, бренд - "Сибагро") начала переговоры о покупке конкурирующего ООО "Агрофирма "Ариант", аффилированного через владельцев с АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК). Об этом "Коммерсанту" рассказали источники, знакомые с ходом переговоров.

Сделка оценивается в 8-9 млрд рублей. По данным одного из источников, переговоры могут завершиться до конца 2020 года.

В результате "Сибагро" сможет стать вторым игроком на рынке после АПХ "Мираторг", с долей 7,5%, обогнав группу "Черкизово" семьи Михайловых (6,5%) и ГК "Русагро" экс-сенатора Вадима Мошковича (5,5%).

По данным Национального союза свиноводов (НСС), в 2019 году "Сибагро" занимала 5,5% российского рынка свинины. Она выпустила более 240 000 тонн мяса в живом весе, что соответствует пятому месту по стране. Компания объединяет 11 предприятий, в основном, в Сибири, и выпускает, кроме свинины, колбасы, полуфабрикаты, мясо птицы и яйца. Основным владельцем считается председатель совета директоров Андрей Тютюшев. В мае агрогруппа объявила о ребрендинге и смене названия на "Сибагро".

Агрофирма "Ариант" называет себя крупнейшим производителем мясной продукции на Урале. По данным НСС, в 2019 году она выпустила более 94 000 тонн свинины в живом весе, заняв 2,1% рынка. В нее входят семь свиноводческих комплексов, комбикормовый завод, колбасные фабрики, а также она управляет сетью из 350 магазинов.

Выручка компании по итогам 2019 года снизилась на 20,3%, до 13,8 млрд рублей, чистая прибыль - в 6,7 раза, до 213,66 млн рублей.

По данным "СПАРК-Интерфакс", 100% "Агрофирмы "Ариант" находится в собственности ООО "Урало-Сибирская металлургическая компания" (УСМК), которое на паритетной основе принадлежит семьям челябинских бизнесменов Александра Аристова и Юрия Антипова. УСМК также владеет крупным производителем ферросплавов АО "Челябинский электрометаллургический комбинат".