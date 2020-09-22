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"Сибирская агрогруппа" отрицает переговоры о покупке агрофирмы "Ариант"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - АО "Сибирская аграрная группа" (бренд "Сибагро") опровергает сообщения о проведении переговоров о покупке ООО "Агрофирма Ариант".

"На данный момент никаких официальных переговоров с ООО "Агрофирма "Ариант" не ведется", - сообщает сайт группы.

21 сентября "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к переговорам, написал о планах "Сибагро" приобрести "Ариант". Потенциальную сделку издание оценило в 8-9 млрд рублей. Приобретение нового актива позволило бы "Сибагро" стать вторым игроком на рынке производства свинины после АПХ "Мираторг"

"Агрофирма "Ариант" - вертикально интегрированный холдинг, занимающийся свиноводством, мясопереработкой и реализацией продукции, в том числе, через фирменную торговую сеть. Выручка компании по итогам 2019 года снизилась на 20,3%, до 13,8 млрд рублей, чистая прибыль - в 6,7 раза, до 213,66 млн рублей.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 100% "Агрофирмы "Ариант" находится в собственности ООО "Урало-Сибирская металлургическая компания" (УСМК), которое на паритетной основе принадлежит семьям челябинских бизнесменов Александра Аристова и Юрия Антипова. УСМК также владеет крупным производителем ферросплавов АО "Челябинский электрометаллургический комбинат".

"Сибирская аграрная группа" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году. На сегодняшний день он объединяет 11 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральном округах. В мае группа объявила о ребрендинге и смене названия на "Сибагро".

Сибирь Томск Урал Сибагро Ариант ЧЭМК Мираторг

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