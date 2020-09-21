Отслуживший российский спутник "Метеор-Э" во вторник сойдет с орбиты

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Выведенный из эксплуатации российский спутник наблюдения поверхности Земли "Метеор-Э" во вторник примерно в 06:45 по Москве должен войти в плотные слои атмосферы над Индийским океаном, сообщил сайт space-track.org, ссылаясь на данные ВВС США.

Ожидается, что аппарат со стартовой массой 750 кг сгорит в плотных слоях атмосферы. Его останки упадут в Индийский океан к юго-востоку от Мальдивских островов.

"Монитор-Э" был предназначен для получения оперативных данных дистанционного зондирования Земли в интересах экологического мониторинга, контроля чрезвычайных ситуаций, исследования природных ресурсов Земли, картографии и хозяйственной деятельности.

Он был запущен 26 августа 2005 года ракетой-носителем "Рокот" с космодрома Плесецк. По техническим причинам спутник прекратил работу в 2011 году.