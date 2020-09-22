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Российский спутник "Метеор-Э" сгорел в атмосфере над Атлантикой

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Выведенный из эксплуатации российский спутник наблюдения поверхности Земли "Метеор-Э" во вторник утром сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы, следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

По данным специализированного сайта SatFlare, обломки спутника могли упасть во вторник утром в Центральной Атлантике.

"Монитор-Э" со стартовой массой 750 кг был предназначен для получения оперативных данных дистанционного зондирования Земли в интересах экологического мониторинга, контроля чрезвычайных ситуаций, исследования природных ресурсов планеты, картографии и хозяйственной деятельности.

Он был запущен 26 августа 2005 года ракетой-носителем "Рокот" с космодрома "Плесецк". По техническим причинам спутник прекратил работу в 2011 году.

Метеор-Э NORAD

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