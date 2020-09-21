МИД РФ счел юридически ничтожной резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Москве считают дебаты в СПЧ ООН по Белоруссии попыткой вмешательства во внутренние дела страны, а принятую по их итогам резолюцию юридически ничтожной, заявили в МИД РФ.

"Рассматриваем сами дебаты и принятие по их итогам ангажированного проекта резолюции как неприемлемую попытку путем грубого политического давления повлиять на результаты выборов в Белоруссии и их оценку в международном сообществе. Исходим из того, что ни Совет ООН по правам человека, ни отдельные страны или группы не имеют права или полномочий оценивать электоральные процессы в государствах-членах ООН", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что попытка западных государств использовать СПЧ в целях делигитимизации власти в отдельно взятой стране "подрывает репутацию правозащитного измерения ООН".

"Исходим из того, что резолюция СПЧ, продавленная западниками вразрез с принципами и нормами международного права, является юридически ничтожной", - сказали в МИД РФ.

В сообщении отмечается, что в ходе дебатов председатель СПЧ Элизабет Тихи-Фиссльбергер продемонстрировала видеообращение бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, что несовместимо с нейтральным статусом председательства в коллективных органах ООН.

"С сожалением констатируем, что группа стран во главе с Евросоюзом навязала СПЧ очередную однобокую и политизированную дискуссию, цели которой были весьма далеки от реальной заботы о правах человека. Налицо грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства, несовместимое с принципами международного права и положениями Устава ООН", - добавили в министерстве.

Срочные дебаты Совета ООН по правам человека (СПЧ) по ситуации в Белоруссии состоялись 18 сентября в Женеве.

В резолюции, которую предложила Германия, говорится, что СПЧ ООН "выражает серьезное беспокойство общей ситуацией с соблюдением прав человека в Белоруссии", а также "сожалеет, что правительство Белоруссии не выполнило свои обязательства по отношении к праву голосовать и избираться" на выборах. Совет призвал белорусские власти прекратить арестовывать протестующих и применять против них силу.